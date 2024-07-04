Российский пенсионер проглотил полчелюсти за обедом

В Подольске местный житель случайно проглотил железный зубной мост длиной 3 сантиметра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Уточняется, что 64-летний мужчина поступил в клинику с жалобами на боли в пищеводе. Пенсионер также сообщил, что во время еды у него открепился металлический зубной мост, который он проглотил вместе с едой.

Для диагностики медики направили россиянина в отделение эндоскопии. Во время осмотра специалисты выяснили, что у мужчины повреждена слизистая оболочка пищевода. Вдобавок врачи обнаружили проглоченный металлический предмет.

Врачи решили извлечь инородный предмет при помощи петли. Операцию смогли провести очень быстро — с момента обращения мужчины до избавления его от зубного моста прошло порядка 30 минут. Известно, что пациент хорошо перенес операцию и уже выписался из клиники.

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