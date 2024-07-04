Проводник открыл дверь и сказал выходить: пассажира поезда высадили на штырь и оставили дожидаться скорую

Пассажиру поезда в Пермском крае потребовалась помощь врачей. Молодой человек вышел из вагона по команде проводника и наступил ногой на огромный штырь, который впился в стопу, передает Telegram-канала Baza.

19-летний россиянин ехал из Улан-Удэ в сторону Москвы. На станции Чад он вышел из вагона по команде проводника и ступил ногой на огромный штырь. Как впоследствии выяснилось, выход его вагона на этом пункте следования был запрещен.

В итоге на место был вызван начальник поезда. После обсуждения проблемы молодого человека усадили на перрон и велели ему дожидаться скорую. Однако медики так и не приехали, поэтому парню пришлось скакать на одной ноге до парковки. Оттуда его забрали родственники. Поезд же в это время уже двигался дальше по направлению к столице.

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