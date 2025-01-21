Российский пенсионер домогался ребенка в маршрутке

В Дагестане 69-летний мужчина приставал к ребенку в маршрутке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации источника, пенсионер подсел к несовершеннолетнему в автобусе и начал лапать. Когда юный россиянин рассказал об инциденте родителям, они написали заявление в полицию. Педофила удалось вычислить по камерам. Выяснилось, что злоумышленник живет в селении Сабнова Дербентского района.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что охранника монастыря «Оптина пустынь» заподозрили в совращении 9-летней девочки. Сейчас в отношении мужчины ведется расследование.

Также сообщалось, что 63-летнего заслуженного тренера по легкой атлетике из Волгодонска задержали по подозрению в совращении 12-летних девочек.