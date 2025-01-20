Кусал и показывал непристойные фотографии: охранника монастыря заподозрили в совращении 9-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера в Калужской области. Местного жителя, охранника монастыря «Оптина пустынь», заподозрили в совращении девятилетней девочки, передает Telegram-канал Baza.

Следствию стало известно, что 55-летний мужчина из Козельска познакомился с третьеклассницей прошлым летом. Несовершеннолетняя жила в Калуге, а в другой город приезжала на каникулы.

Во время встреч мужчина водил несовершеннолетнюю к себе в гости. Там он показывал девочке непристойные изображения, а также кусал ее. Спустя время школьница рассказала обо всем родителям.

В январе этого года охранника монастыря задержали. В отношении мужчины ведется расследование.

Ранее тренера по легкой атлетике из Волгодонска заподозрили в совращении девочек. Он заманивал учениц к себе домой, после чего домогался их.