Заслуженный тренер по легкой атлетике развращал маленьких девочек в российском городе

63-летнего заслуженного тренера по легкой атлетике из Волгодонска задержали по подозрению в совращении 12-летних девочек. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Мужчина, тренировавший титулованных спортсменок, заманивал 12-летних девочек к себе домой и совращал их. Противозаконные действия в отношении несовершеннолетних он совершал с июля 2024 года. Установлены как минимум три пострадавшие, рассказал источник издания.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях и половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 14 лет. Тренера заключили под стражу. Устанавливаются другие его жертвы.

До этого жительница Ростовской области обвинила супруга-инвалида без ног в совращении 14-летней падчерицы. Мужчина, в свою очередь, все отрицает и предполагает, что жена хочет забрать дом.