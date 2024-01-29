Российский охотник случайно прострелил голову пенсионерке во время тренировки

В Подмосковье в лесу обнаружили пенсионерку с простреленной головой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло 26 января в лесу рядом с деревней Глуховка Чеховского городского округа. Газовщик Дмитрий прибыл на место, чтобы проверить самозарядный карабин «Тигр», созданный на базе снайперской винтовки Драгунова. Мужчина собирался охотиться на медведя.

Россиянин стрелял по мишеням, а когда выстрелил магазин, уехал домой. Через некоторое время на территории за целями обнаружили раненую пенсионерку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности.

Сотрудники полиции изъяли дома у Дмитрия патроны, оружие, мишени и прочие атрибуты охотника. В ходе допроса газовщик признался, что не знал о попадании в человека. За жизнь пострадавшей в настоящий момент борются врачи.

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