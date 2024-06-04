Российский школьник умер после употребления энергетиков

Тело 15-летнего школьника без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, днем 2 июня 34-летняя женщина зашла в комнату к 15-летнему сыну, чтобы разбудить спящего мальчика. Потрогав ребенка, москвичка обнаружила, что он не дышит. Напуганная мать вызвала скорую помощь, но прибывшие на место ЧП медики смогли лишь констатировать смерть пациента.

Предварительно, юноша скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, которая развилась у него за последние месяцы. Выяснилось, что юный житель столицы имел долги по предметам в школе, вследствие чего в последние недели стал активно готовиться к сдаче материалов: поздно ложился спать, почти ничего не ел и регулярно употреблял энергетические напитки для поддержания бодрости.

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