В садик почти не ходит: мать посадила ребенка в клетку с собакой бойцовской породы

Сотрудники правоохранительных органов проверили условия проживания ребенка в Перми, фотографии с которым облетели интернет. На них несовершеннолетний сидит в клетке с собакой бойцовской породы. Туда его посадила мать, передает Ura.ru.

По данным СМИ, стражи порядка начали проверку после того, как в Сети появились фотографии с малышом и начали поступать сведения об условиях его жизни. Соседи сообщили, что мать держит ребенка в клетке, а сама устраивает вечеринки. В садик он почти не ходил.

В итоге правоохранители наведались в квартиру пермячки и выяснили, что фотография с несовершеннолетним в клетке была сделана более двух лет назад. Сейчас условия жизни ребенка соответствуют норме. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Несмотря на это, стражи порядка продолжили проверку.

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