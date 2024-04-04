Российский младенец намазал лицо чистящим средством и оказался в реанимации

В Москве 11-месячный ребенок добрался до чистящего средства дома и обмазал им лицо. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, ЧП произошло в ночь с 3 на 4 апреля. В Одинцовскую ЦРБ из СНТ «Солнечное-1» в селе Перхушково на скорой помощи доставили младенца с ожогами первой и второй степени. Как рассказала мать, которая находилась с малышом, он намазал лицо жидкостью для чистки поверхностей.

Врачи приняли решение о переводе ребенка в отделение реанимации Городской клинической больницы № 45 Звенигорода. Информацию о маленьком пациенте сообщили правоохранителям, по данному факту организована проверка.

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