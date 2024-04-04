В семье воспитываются восемь детей: отца арестовали по подозрению в сексуальном насилии над тремя дочерями

Суд в Свердловской области постановил арестовать местного жителя, который подозревается в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними дочерями. Всего мужчина воспитывает восемь детей, передает E1.ru.

По данным источника, на который ссылается СМИ, 34-летний уралец в течение девяти лет подвергал сексуальному насилию трех дочерей. Об этом стало известно, когда одна из уже девушек поступила в колледж, переехала и рассказала о случившемся друзьям. Они, в свою очередь, сообщили о многолетнем насилии в полицию.

После этого многодетного отца задержали. Мужчина написал явку с повинной. По словам соседей, семья считалась благополучной и не привлекала к себе внимание. Уральца люди охарактеризовали как спокойного и уравновешенного человека. Супруга арестованного главы семейства не верит в его виновность.

Ранее в Санкт-Петербурге сожитель бабушки надругался над тремя ее внуками. Несовершеннолетние приехали к пожилой родственнице в гости.