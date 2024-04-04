14 школьников массово отравились в Новосибирской области: школу перевели на дистант

В деревне Ургун под Новосибирском случилось массовое отравление школьников. У 14 учеников выявили острую кишечную инфекцию.

Работа пищеблока на данный момент приостановлена. Специалисты устанавливают источник и причину возникновения заболеваемости. Они провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: делают пробы блюд, сырья, смывов с оборудования, инвентаря и материала от персонала пищеблока, сообщает Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Школу с 4 апреля перевели на дистанционное обучение до получения результатов эпидемиологического расследования и окончания медицинского наблюдения.

Деревня Ургун — одна из старейших в регионе. В ней проживает чуть более 1000 человек.

На сайте образовательного учреждения указано, что на последний обед школьникам дали щи с капустой, свежие огурцы, плов из говядины и чай с сахаром. На десерт они ели яблоки.

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