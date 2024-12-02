Российский массажист захотел искупаться в пруду и утонул

В Подмосковье массажист решил искупаться в пруду в первый день зимы и утонул. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 1 декабря 58-летний россиянин захотел поплавать в пруду парка Фабричного в Реутове. Некоторое время он плавал, после чего предпринял попытку вылезти. Мужчина «зацепился за льдину и пытался залезть на нее». Однако он так и не смог осуществить спасительный маневр.

Рыбачившие неподалеку местные жители вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти мужчину.

Журналисты SHOT выяснили, что погибший работал массажистом, а девять лет назад закончил спецакадемию в Таиланде.

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