Беременная россиянка случайно выпала из окна после конфликта с вернувшимся с СВО мужем

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная местная жительница выпала из окна квартиры на третьем этаже после конфликта с супругом, который вернулся со специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Ura.ru.

По информации источника, женщина хотела напугать мужа, но не смогла удержать равновесие и полетела вниз, военный прыгнул следом за ней. Известно, что пара поругалась на бытовой почве.

Уточняется, что беременная россиянка умерла в реанимации. Ее супруг же получил различные травмы, в настоящий момент он находится под наблюдением медиков.

По факту произошедшего организована проверка.

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