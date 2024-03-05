Российский экс-полицейский годами избивал дочь за плохие оценки в школе

В Дуванском районе Башкирии бывший полицейский годами истязал 13-летнюю дочь-спортсменку из-за плохих оценок в школе. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По данным источника, мужчина являлся прилежным инспектором ДПС, а дома избивал свою дочь за низкую успеваемость в школе, плохо сделанное домашнее задание, «недостаточную вовлеченность» в тренировочный процесс. В результате на теле девочки регулярно были ссадины и кровоподтеки.

По факту истязаний сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, в суде россиянин отказался признавать вину. Ему дали три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком. Лишать родительских прав жителя Башкирии не стали.

Как пишет Babr Mash, девочка продолжит жить в одной квартире с отцом-тираном.

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