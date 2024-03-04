На скорости влетели в дерево: в Новосибирской области школьницы разбились, катаясь на одном тюбинге
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В Новосибирской области две школьницы на большой скорости врезались в дерево, катаясь на одном тюбинге. Девочек госпитализировали: одна попала в реанимацию, другая – в травматологию.
Подробности происшествия приводит сайт Kp.ru.
Инцидент произошел 2 марта в городе Искитим. Школьницы 14 и 15 лет катались на горе, расположенной на территории завода. Они приехали туда с бабушками, а также со старшей сестрой одной из девочек и маленьким ребенком.
Очевидцы сообщают, что школьницы катались на одном тюбинге: сначала по дороге без деревьев, а потом там, где начинался лес.
Свидетели происшествия рассказали, что дети «сели на плюшку вместе и поехали», их подтолкнула старшая сестра.
В результате они на большой скорости врезались в дерево. На место вызвали скорую. У одной, возможно, поврежден позвоночник: школьница сильно плакала. У впереди сидящей девочки могла быть сломана нога. Одну из них прооперировали.
После случившегося начата проверка. Прокуратура выясняет, почему дети катались там и какие меры безопасности принимались администрацией района.
Ранее в Санкт-Петербурге школьник покатался на «ватрушке» и попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.