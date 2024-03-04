Девочка позвонила из туалета и рассказала подруге: в Подмосковье женщина кинула нож в дочь

В Подмосковье женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кинула нож в 10-летнюю дочь. У девочки оказалась ранена нога.

Подробности инцидента в городе Пушкино сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Девочка сообщила о случившемся подруге: она позвонила ей по видеосвязи из туалета. Та рассказала отцу – мужчина вызвал скорую и полицию.

«Окровавленная нога у нее была, и вот сказала, что… мама, ну вроде как кинула (нож – прим.)», - сказал источник телеканалу.

Узнав о случившемся, он лично отправился на место: мужчина хотел убедиться, что дети не шутят. 10-15 минут он пытался дозвониться в домофон, потом пострадавшая вышла на улицу гулять с собакой: девочка прихрамывала и была бледная, в шоковом состоянии.

Скорая полчаса стояла у дома, затем ребенка госпитализировали. Подруга потерпевшей ранее видела ее с синяком на лице. Она рассказала, что мать часто кричит на девочку, а в семье напряженная атмосфера.

Проверкой инцидента занялась городская прокуратура. Будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Новосибирской области мать решила сдать 10-летнюю дочь в детский дом. При проверке у девочки нашли следы от утюга, ее доставили в полицию. Несовершеннолетняя сообщила, что отчим таскал за волосы и прижигал утюгом.