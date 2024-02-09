Российский бизнесмен утонул в океане в Португалии

В Португалии утонул российский бизнесмен из Сибири, основатель группы компаний «Деловой Альянс» Олег Мальсагов. Об этом сообщила на своей странице во «ВКонтакте» его бизнес-партнер Нина Яныкина.

По словам женщины, она была в полиции на опознании тела.

«Это действительно он. Олег утонул, его забрал океан», — написала Яныкина.

Церемония прощания с предпринимателем состоится в Москве. Другие подробности смерти мужчины не раскрываются.

Напомним, о пропаже Мальсагова стало известно в начале января. Бизнесмен улетел на Мадейру для развития их общего бизнеса. Для поисков россиянина задействовали местную полицию и посольство РФ в Португалии.

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