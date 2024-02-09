В Свердловской области мужчина шесть лет насиловал дочь сожительницы

В Свердловской области мужчина шесть лет насиловал дочь своей сожительницы. На момент совершения преступления девочка была несовершеннолетней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, полиция задержала жителя города Березовский. Он подозревается в многолетнем насилии над ребенком. Предположительно, он приставал к малолетней в период с 2018 года по январь 2024 года.

Обо всем этом стало известно по слов матери девочки. Она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и рассказала, что ее сожитель систематически насиловал ее дочь. После этого мужчина был задержан. На допросе он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее под Калининградом пьяный отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери из пневмата. Девочка после случившего попала в реанимацию. На данный момент она по-прежнему находится в тяжелом состоянии. А мужчину задержали сотрудники полиции.