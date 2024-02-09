Названа возможная причина смерти президента федерации каратэ Виталия Конева

Президента федерации каратэ Виталия Конева могла убить шальная пуля в тире. Вероятно, она рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным источника, в голове погибшего нашли пулю от автомата Калашникова. Изначально ее не заметили, поэтому окружающие и не говорили о признаках насильственной смерти. Известно, что Конев в тире был один. Он сделал несколько выстрелов, после чего пошел к мишени и неожиданно упал. Обнаружили его тело 7 февраля.

Напомним, что по факту смерти Виталия Конева было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сделано это было для полного расследования случившегося. На данный момент гибель от шальной пуль – лишь предварительная версия, а не официальная.

Ранее под Калининградом отец выстрелил из ружья в голову двухлетней дочери. Произошло это случайно. Мужчина был пьян и пускал пули в автомобильный радиатор. В какой-то момент мимо пробежал ребенок, и россиянин попал в него.