Опубликовано 29 мая 2024, 20:13
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В Москве нашли тело женщины без глаз и уха: ее гражданский муж впал в состояние клинической смерти
В центре Москвы нашли тело 41-летней женщины без глаз и одного уха.
© Freepik
В центре Москвы 28 мая обнаружили пугающую находку. В квартире на Земляном валу нашли тело женщины: она была без одного уха и глаз.
Об этом сообщил РЕН ТВ.
На место вызвали службу 112 – звонок поступил от гражданского мужа умершей. Медики нашли мертвую женщину на диване.
Источник издания сообщил, что на теле были трупные пятна и следы гнилостных изменений. Отсутствовали глаза и одно ухо.
По факту случившегося начали проверку. 40-летнего мужчину доставили в полицию, он дал показания. Однако ночью в состоянии клинической смерти его доставили в реанимацию.
Ранее сообщалось о смерти 36-летнего жителя Подмосковья, который пытался вернуть бывшую сожительницу. Он напоролся на стеклянную дверь в подъезде.