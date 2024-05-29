В Москве нашли тело женщины без глаз и уха: ее гражданский муж впал в состояние клинической смерти

В центре Москвы 28 мая обнаружили пугающую находку. В квартире на Земляном валу нашли тело женщины: она была без одного уха и глаз.

Об этом сообщил РЕН ТВ.

На место вызвали службу 112 – звонок поступил от гражданского мужа умершей. Медики нашли мертвую женщину на диване.

Источник издания сообщил, что на теле были трупные пятна и следы гнилостных изменений. Отсутствовали глаза и одно ухо.

По факту случившегося начали проверку. 40-летнего мужчину доставили в полицию, он дал показания. Однако ночью в состоянии клинической смерти его доставили в реанимацию.

Ранее сообщалось о смерти 36-летнего жителя Подмосковья, который пытался вернуть бывшую сожительницу. Он напоролся на стеклянную дверь в подъезде.