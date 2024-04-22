Российские врачи вытащили отвертку из головы мужчины

В Башкирии врачи смогли спасти мужчину с отверткой в голове. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

ЧП произошло в Кумертау. В ходе бытового конфликта мужчина получил травму, отвертка осталась у него в голове. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

Компьютерная томография показала, что отвертка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, снабжающих кровью головной мозг. Врачи назначили экстренную операцию, во время которой удалили инородное тело. На весь процесс специалисты потратили около часа.

После вмешательства башкира перевели в травматологическое отделение. В настоящий момент он находится в удовлетворительном состоянии. Медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

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