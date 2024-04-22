Тревогу забила дочь: россиянка зарезала сожителя и месяц прятала его труп на балконе

В Санкт-Петербурге женщина зарезала сожителя и спрятала его труп на балконе. Тело мужчины около месяца никто не замечал, пока тревогу не забила его дочь. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, возлюбленные вместе жили в коммунальной квартире на проспекте Наставников. Однако месяц назад хозяин жилья перестал получать от одного из них оплату, и он не выходил на связь. Женщина, которая состояла с ним в отношениях, заявила, что поссорилась с ним, а после не видела его.

Исчезновение россиянина насторожило его дочь. Она стала искать отца, просить помощи в пабликах в социальных сетях. И в итоге мужчина был найден мертвым в той самой коммуналке, в которой и проживал. Месяц его труп лежал на балконе, пока его не заметил собственник квартиры. Известно, что он умер от удара ножом в грудь.

По подозрению в убийстве задержана бывшая сожительница россиянина. С места преступления изъяты четыре ножа.

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