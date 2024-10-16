Российские врачи спасли жизнь ребенку, проглотившему магниты-бусинки

Врачам Кузбасской областной клинической больницы им. Ю.А. Атаманова удалось спасти двухлетнюю девочку, проглотившую два магнита-бусины. Об этом в личном Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

Как рассказали специалисты, после поступления в больницу и диагностики ребенку экстренно провели операцию: врачи заподозрили, что магниты находятся в разных отделах желудочно-кишечного тракта и скрепились между собой через его стенки. По этой причине у девочки случилась частичная кишечная непроходимость.

«В данном случае ребенок обошелся минимальным ущербом по сравнению с тем, что могло бы случиться», — поделился заведующий хирургическим отделением №2 больницы Чимит Очиров.

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