Российские врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего гвоздь

Врачам областной детской клинической больницы в Астрахани удалось спасти годовалую девочку от проглоченного двухсантиметрового гвоздя. Об этом пишет «Блокнот Астрахань».

По данным источника, в медучреждение обратились родители ребенка, потому что подозревали, что она могла проглотить посторонний предмет. Во время обследования в желудке девочки медики обнаружили гвоздь длиной два сантиметра.

Для удаления инородного предмета специалисты провели фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) и смогли без разрезов и боли извлечь инородное тело. Операция прошла удачно, и в настоящий момент ребенок, по словам врачей, идет на поправку.

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