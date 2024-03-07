В Ленобласти подросток снял на видео изнасилование сверстником ребенка

Жительница города Кириши обратилась в полицию, узнав об изнасиловании ребенка. Она рассказала, что подросток принудил ее 13-летнего сына надругаться над малолетним, пока сам снимал это на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно со слов женщины, преступление было совершено в конце декабря 2023 года. Школьники пришли в квартиру на Молодежном бульваре вместе с более младшим приятелем. Затем, как заверила россиянка, парень заставил ее сына совершить насилие над мальчиком.

После случившегося подросток выложил видео с изнасилованием в социальных сетях. И, узнав об этом, 6 февраля мама одного из юношей отправилась к правоохранителям.

Известно, что подозреваемого школьника уже допросили в полиции. Пока уголовное дело не было возбуждено. Проводятся проверки.

Ранее в Челябинской области учитель физкультуры надругался над школьницей в туалете. Об этом узнала мать пострадавшей и отправилась в полицию. Предварительно, преступление было совершено в период с 1 апреля по 31 июня 2023 года.