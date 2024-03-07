Россиянин до смерти забил разбудившего его пенсионера

В Красноярске 39-летний местный житель до смерти забил дедушку за то, что тот шумел и разбудил его. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на прокуратуру региона.

В прокуратуре сообщили, что в октябре минувшего года фигурант уголовного дела употреблял алкоголь своей матерью и ее подругой в квартире, расположенной на Проспекте 60 лет образования СССР. После застолья гостья ушла, а фигурант и его мать оправились спать. Через некоторое время красноярец проснулся от шума и вступил из-за этого в ссору с 84-летним дедушкой.

По словам обвиняемого, пенсионер пытался выйти на улицу и бегал по дому, а он его не выпускал. Затем дедушка снова лег на диван, разозленный внук подошел и начал избивать его руками и ногами. В общей сложности он нанес родственнику 43 удара.

В итоге пенсионер скончался до приезда скорой помощи. Внук-насильник свою вину полностью признал. Советский районный суд рассмотрит дело по статье об убийстве. Россиянину грозит до 15 лет тюремного заключения.

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