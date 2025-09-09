Российские туристы не могут улететь из Непала, где начались протесты из-за запрета соцсетей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, несколько сотен россиян, которые находятся в Катманду, не могут покинуть страну. Международный аэропорт частично закрыт. Также туристы не могут выйти из дома и купить продукты — многие магазины не работают. Помимо этого, есть проблемы со связью.

По словам россиян, повсюду вспыхивают пожары, протестующие требуют смены режима, поджигают дома местных чиновников. В небе летают военные вертолеты, которые пытаются справиться с протестами и поливают водой митингующих.

Протесты в Непале начались, когда власти запретили соцcети. 9 сентября запрет отменили, но беспорядки продолжаются. В ходе демонстраций уже погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

Ранее сообщалось, что российской паре грозит до года тюрьмы за поцелуй у мечети в Стамбуле. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что турагент развела россиян на 25 млн, обещая им отдых в отеле с концертом Валерия Меладзе.