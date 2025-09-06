Одна из наиболее почитаемых в Стамбуле: российским туристам грозит тюрьма за поцелуй на фоне мечети

Поездка в Турцию может обернуться колонией для пары из России. Туристы поцеловались у мечети, чем навлекли на себя гнев местных и внимание со стороны правоохранительных органов.

Историю пары из РФ рассказывает Telegram-канал Readovka. По информации журналистов, ничего не подозревающие туристы посетили мечеть Чамлыджа в Стамбуле — одну из наиболее почитаемых в огороде. В порыве чувств они обнялись и поцеловались во внутреннем дворе. Секундную близость между партнерами засняли местные жители. Они же выложили ролик в Сеть.

Вскоре на материал обратила внимание прокуратура и россиян задержали. Граждане РФ заявили, что не знали о местных правилах, но это, по всей видимости, не спасло их от суда. Туристов обвиняют в унижении религиозных ценностей, за что по статье им грозит от 6 месяцев до года тюрьмы.

