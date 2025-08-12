Турагент развела россиян на 25 млн, обещая отдых в отеле с концертом Меладзе

Турагент развела россиян на 25 млн, обещая им отдых в отеле с концертом Валерия Меладзе. Девушка собрала с туристов деньги и легла в клинику с симптомами шизофрении. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, турагент из Тулы обманула более 200 туристов со всей России. Она продавала путевки в Турцию, Египет, на Кубу и Бали. Девушка заманивала клиентов низкими ценами на отели, где для гостей выступали звезды: Валерий Меладзе, Юлия Савичева и другие. Россиянка отправляла туристам договор от своего агентства и просила оплату. Но после получения денег девушка исчезала.

Туристы заподозрили неладное. Оказалось, что никаких туров забронировано не было. С турагентом связи нет. Известно, что в конце июля она легла в клинику с симптомами шизофрении.

На данный момент в полицию успели написать заявление 20 семей.

