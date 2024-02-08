Российские студенты устроили массовую драку из-за девушки
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Студенты юридического колледжа Омска устроили массовую драку из-за девушки. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
По данным источника, один из молодых людей приставал к чужой возлюбленной. По одной из версий, юноша пригласил девушку уединиться в туалете, та ответила отказом и пожаловалась своему бойфренду.
Россиянин вместе с другом решили разобраться с обидчиком и позвали того на встречу. Оппонент оказался сильнее: студент-юрист в результате драки получил травмы.
По факту конфликта сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку. В омском колледже также собираются поговорить с участниками драки о недопустимости физического насилия.
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