Российские студенты устроили массовую драку из-за девушки

Студенты юридического колледжа Омска устроили массовую драку из-за девушки. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, один из молодых людей приставал к чужой возлюбленной. По одной из версий, юноша пригласил девушку уединиться в туалете, та ответила отказом и пожаловалась своему бойфренду.

Россиянин вместе с другом решили разобраться с обидчиком и позвали того на встречу. Оппонент оказался сильнее: студент-юрист в результате драки получил травмы.

По факту конфликта сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку. В омском колледже также собираются поговорить с участниками драки о недопустимости физического насилия.

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