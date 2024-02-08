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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 февраля 2024, 09:48
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Внезапно напал и нанес серьезные травмы: обезумевший пациент сломал ребро медсестре

В Ленобласти пациент психоневрологического интерната сломал ребро медсестре.
Внезапно напал и нанес серьезные травмы: обезумевший пациент сломал ребро медсестре

© Freepik

Медсестре гатчинского психоневрологического интерната потребовалась экстренная помощь. Женщина получила серьезные травмы в результате нападения обезумевшего пациента, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Пострадавшую 44-летнюю женщину госпитализировали с места в тяжелом состоянии. В ходе осмотра у медсестры диагностировали перелом ребра, сильный ушиб головы, гематому груди и патологическое скопление воздуха в грудной клетке. Сейчас работнице психоневрологического интерната оказывают необходимую помощь.

Пациента, который в припадке безумия напал на женщину, перевели дружносельскую психиатрическую больницу. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Им предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве помощницу воспитателя обвинили в избиении ребенка-инвалида в детсаду. Женщина ударила маленькую воспитанницу по губам.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Мойке
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
медсестра