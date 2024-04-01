Посетительница бара ударила девушку осколком стакана в шею на танцполе и попала на видео

В Москве посетительница клуба порезала шею другой девушке осколком стакана. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, все произошло в развлекательном заведении на Лесной улице. В результате инцидента 22-летней посетительнице были нанесены серьезные травмы осколком стеклянного стакана.

Конфликт между двумя посетительницами заведения вспыхнул из-за внезапно возникших неприязненных отношений. По данным прокуратуры, одна из девушек нанесла другой удар осколком стеклянного стакана в область шеи.

Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, и она была госпитализирована. Тверская межрайонная прокуратура взяла на себя контроль по данному случаю и оценивает возможность привлечения 23-летней обвиняемой к уголовной ответственности.

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