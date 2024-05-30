Россиянин наказал подростков на детской площадке, поставив их на колени

В Воронеже местный житель поставил на колени двух подростков на детской плоащдке, чтобы его маленький сын побил их. Об этом пишет Telegram-канал «Типичный Воронеж. Новости Воронежа».

По информации источника, ЧП произошло рядом с домом на улице Владимира Невского. Предварительно, отец мальчика, которого случайно ударили мячом во время игры, захотел разобраться с обидчиками, прибегнув к необычным методам воспитания.

На появившихся в сети кадрах заметно, как мужчина заставил мальчика встать на колени, а затем попросил сына подойти и дать ему несколько пощечин. Аналогично россиянин поступил и с другим подростком.

После произошедшего мужчина вместе с ребенком ушли с площадки.

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