Российские охотники пытались поймать тигра, используя собаку как приманку

В Приморском крае охотники пытались поймать тигра при помощи собаки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, хищника заметили в микрорайонах Каменушка и Графское Дальнереченского городского округа. Местные власти призвали жителей спрятать своих питомцев с улицы в ночное время, чтобы не мешать отлову.

Охотники взяли собаку и поместили в клетку. Мужчины оставили животное в лесу и стали дожидаться тигра, заверив, что собака специально обучена для ловли крупных хищников. Однако местные жители раскритиковали подобный метод отлова, вследствие чего открыли клетку и забрали животное на передержку.

Местные правоохранители организовали проверку по факту возможного жестокого обращения с собакой.

Ранее мы писали, что в Саратове спасатели вытащили на берег тонущую на Волге собаку.

Также сообщалось, что жительница Москвы лишилась пальца из-за застрявшего в дверях лифта поводка собаки.