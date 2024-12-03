Может развиться отек мозга: российский подросток попал в реанимацию после аварии на Бали

Российский подросток попал в страшную аварию с мотоциклом на Бали и был доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается как критическое. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в ночь с 29 на 30 ноября парень попал в ДТП, когда ехал на байке. Его госпитализировали с переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря. В больнице приняли решение проводить экстренную операцию. Однако состояние мальчика не улучшилось. Отмечается, что в реанимации не оказалось врачей, была только медсестра, поэтому пациента чудом удалось стабилизировать.

Сейчас велик риск развития у подростка отека мозга, а это может привести к летальному исходу. Тем не менее, медики отказываются предоставлять родителям мальчика документы по его лечению. Сообщается, что, если ему не смогут помочь, то у него остается всего 48 часов.

За ситуацией с парнем следят российские врачи. Также его родственники находятся на связи с МИД РФ, медициной катастроф и местным российским консульством.

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