Россиянин обвинил врачей из перинатального центра в похищении новорожденного сына

В Карелии врачи отказались отдать мужчине новорожденного сына из-за поведения родителя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

ЧП произошло в начале ноября. Родители проживали в Сегеже, там же у них родился ребенок. Однако новорожденному потребовалась медицинская помощь, вследствие чего его направили в Петрозаводск.

Как рассказал отец, о подобном решении его не оповестили, вследствие чего он решил, что его наследника похитили и обратился в полицию и СК. О том, что ребенок был отправлен в другой город, стало известно лишь после общения с сотрудниками МВД. Документы родителям удалось получить только в конце ноября.

По словам врачей, после родов они неоднократно говорили матери об отправке ее сына в Петрозаводск. Молодой отец тем временем вел себя агрессивно в отношении персонала.

«После того, как ребенка увезли, отец то и дело звонил в перинатальный центр и представлялся Пушкиным, поэтому врачи боялись отдавать ему ребенка», – сказано в публикации.

После случившегося специалисты обратились в профильные органы, чтобы они проверили семью, но она была признана благополучной.

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