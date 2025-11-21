Российская туристка чуть не погибла на пляже в Дубае после укуса ядовитой медузы

В Дубае у 60-летней туристки из России случился отек квинке после укуса ядовитой медузы. Женщину реанимировали прямо на пляже.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, туристку укусила за руку ярко-голубая медуза. После этого женщине резко стало плохо — у нее случился отек квинке. Россиянка начала терять сознание, но ее успели спасти очевидцы и медики.

Предположительно, нападение совершила кубомедуза — ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть смертельны.

Ранее двухлетний мальчик из России умер во время купания в Малайзии. Мальчика укусила ядовитая медуза.

Также мы писали, что 200-килограммовый турист скончался на Пхукете, куда прилетел, чтобы похудеть. Мужчину нашли без признаков жизни в его гостиничном номере.