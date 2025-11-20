2-летний мальчик из России умер после укуса ядовитой медузы на отдыхе в Малайзии

На отдыхе в Малайзии умер двухлетний мальчик из России. Трагедия произошла после того, как ребенка во время купания укусила ядовитая медуза.

О происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

15 ноября семья из Хабаровска отдыхала на пляже Сенанг, расположенном на острове Лангкави. Во время купания ребенка ужалила кубомедуза. Ребенка быстро достали из воды, но на пляже он перестал дышать.

Отец сделал сыну сердечно-легочную реанимацию. На помощь пришли и другие туристы. Ребенка доставили в реанимацию.

За жизнь малыша боролись четыре дня. В итоге ребенок скончался.

Семья хотела кремировать сына в Малайзии, а прах захоронить в России.

После трагедии на пляжах Малайзии усилили контроль. Туристов призвали соблюдать меры безопасности.

