200-килограммовый турист скончался на Пхукете, куда прилетел, чтобы похудеть

На Пхукете скончался турист из США, который приехал на остров для похудения. Весивший более 200 килограмм американец был найден мертвым в своем гостиничном номере. Об этом сообщает Phuket News.

Согласно отчетам полиции, проживающий в отеле города Чалонг 33-летний мужчина 28 октября сообщил сотруднице гостиницы, что чувствует усталость и упадок сил. Он также просил ее купить еды в ближайшем магазине. С тех пор турист не выходил из номера.

В полдень следующего дня горничная вернулась, чтобы убрать в комнате. На стук в дверь ей долго никто не отвечал. Когда дверь все-таки вскрыли, мужчина, не падающий признаков жизни, был обнаружен лежащим на кровати.

Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Предварительное обследование не выявило следов насильственной смерти.

Полиция отметила, что мужчина весил почти 200 кг. Около недели он посещал спортивные сборы, где занимался боксом и фитнесом. Первичная медицинская экспертиза показала, что американец скончался от хронического заболевания.

Правоохранители Пхукета уже уведомили посольство США о смерти американского гражданина для координации действий по транспортировке его тела домой.

