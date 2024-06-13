Российская школьника рассказала о многолетних изнасилованиях отчимом

В Санкт-Петербурге школьница обвинила отчима в изнасиловании. Она заявила, что преступления продолжались на протяжении пяти лет. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 13-летняя девочка рассказала маме, что ее сожитель домогался ее долгое время. Она уточнила, что интерес к ней мужчина проявил после ее седьмого дня рождения. Совершив первое изнасилование, он продолжил приставать к падчерице вплоть до осени 2022 года.

Узнав обо всем, женщина отправилась в полицию и написала заявление о преступлении против половой неприкосновенности ребенка. После этого 12 июня подозреваемого в насилии задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти четыре иностранца пытались изнасиловать 13-летнюю школьницу. ЧП произошло в деревне Большие Колпаны 11 июня.

Также недавно в Москве восьмиклассница обвинила учителя информатики в педофилии. Она рассказала, что мужчина ее напоил и начал приставать в гараже.