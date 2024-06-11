Напоил и стал приставать в гараже: восьмиклассница обвинила учителя информатики в педофилии

Московский учитель информатики подозревается в домогательствах к несовершеннолетней девочке. Школьница рассказала, что мужчина совершал с ней действия сексуального характера в гараже. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, преподаватель сблизился с 15-летней девочкой благодаря ее увлечению рисованием. Он заметил, что она изображает различных героев и решил предложить ей совместную разработку онлайн-игры. Чтобы пообщаться с мужчиной, подросток начала оставаться после уроков, выпивала с ним и принимала от него подарки, деньги.

Постепенно встречи перенеслись из школы в гараж учителя. По словам девочки, 16 мая он признался ей в любви, напоил, а после начал приставать. Чтобы она ничего не рассказала родителям, педагог дал ученице 10 тысяч рублей. А через месяц этот эпизод повторился, и школьница захотела обратиться к психологу. На сеансе она призналась в связи с преподавателем.

На данный момент подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.

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