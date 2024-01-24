Российская школьница забеременела от супруга бабушки

В Новой Москве 14-летняя девочка готовится родить от 63-летнего мужа своей бабушки. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, мать подростка рассказала о произошедшем педагогам в школе, а те написали заявление в полицию. Предполагается, что совратить школьницу мог 63-летний муж бабушки. Мужчина в настоящий момент задержан, в отношении него правоохранители проводят проверку.

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