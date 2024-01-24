«Диагностировали ожог пищевода»: годовалый ребенок выпил средство для удаления жира в Петербурге

В Санкт-Петербурге в больницу доставили годовалого ребенка в тяжелом состоянии. Малыш выпил средство для удаления жира и получил ожог пищевода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, 23 января мальчик, находясь в квартире на Октябрьской улице в Колпино, взял упаковку с бытовой химией и решил попробовать ее содержимое на вкус. Где в этот момент находились его родители и как в принципе антижир попал ему в руки, - пока неизвестно.

После выпитого средства малышу стало плохо, и ему потребовалась экстренная госпитализация. В больницу он попал в тяжелом состоянии.

«Врачи диагностировали у него ожог пищевода», - сообщил собеседник издания.

На данный момент ребенку по-прежнему плохо. За его жизнь борются медики. Тем временем сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Отметим, что мальчик растет в полной семье, его родители на учете не состоят.

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