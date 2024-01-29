Москвич избил соседа металлической палкой до реанимации после спора

В Москве спор соседей в общедомовом чате привел к драке, в результате которой один из них попал в нейрореанимацию, а другой был задержан. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 28 января в подъезде дома на улице шоссе Энтузиастов.

«Двое мужчин поспорили в общедомовом чате по поводу стоимости обслуживания дворового шлагбаума. В результате они решили обсудить проблему лично, но один из них избил другого металлической палкой», — сообщил источник.

После жестокого избиения пострадавший пенсионер оказался в нейрореанимации с множеством травм и переломов. Кроме того, его сосед был доставлен в отдел полиции. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию после попытки сбежать из дома. Он упал с высоты, когда спускался с шестого этажа по простыни.