Проломили череп: в Екатеринбурге 14-летняя школьница заказала бывшего

В Екатеринбурге 14-летняя школьница наняла друзей, чтобы избить 17-летнего парня, который ее бросил. Пострадавший находится между жизнью и смертью, а другим участникам разборок грозит уголовное наказание. Об этом сообщает mk.ru.

Всё произошло в подъезде екатеринбургской многоэтажки в районе Сортировка, одном из самых неблагополучных в городе. Как оказалось, парня обманом заманили туда, написав ему в мессенджере от лица красивой девушки с предложением встретиться и пообщаться. Девушка сказала, что будет ждать парня в субботу на 13-м этаже, и он отправился на встречу.

«Он думал, что перед ним не может устоять ни одна девушка. Самоуверенный, симпатичный. Девчонкам он нравился. В любовных делах у него уже был опыт», — рассказала о парне школьная знакомая.

На 13-м этаже подростка ждали двое парней — 15-ти и 16-ти лет. В руках у одного их них была бейсбольная бита. Сначала парню проломили череп, а когда он упал, избили ногами.

Как сообщается, герои истории встречались недолго, а после расставания стали оскорблять друг друга в общих чатах. Более того, девушка создала фейковый аккаунт, с которого начала писать бросившему ее парню от имени другой девушки. Вместе с этим девушка подговорила своих друзей напасть на бывшего и избить его.

Сейчас парень находится в больнице в тяжелом состоянии.

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