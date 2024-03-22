Российская школьница ушла из дома и очнулась в чужой квартире

Пропавшая в Санкт-Петербурге школьница очнулась в незнакомой квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 12-летняя петербурженка сбежала из дома после конфликта с матерью из-за своего поведения. Она заявила родительнице, что переночует у подруги, однако у какой конкретно, уточнять не стала. Телефон шестиклассница выключила.

Утром 21 марта девочка проснулась в квартире на проспекте Большевиков. Она не могла вспомнить, как там оказалась, не знала владельцев.

Как пишет «Mash на Мойке», местонахождение подростка удалось определить по геолокации, оперативные службы прибыли к ней на помощь и доставили в больницу. У девочки диагностировали отравление психотропными веществами.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге сожитель бабушки надругался над тремя ее несовершеннолетними внуками.

Также сообщалось, что в Ульяновске молодой человек из ревности изуродовал школьницу.