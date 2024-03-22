Сломал челюсть и обрил: молодой человек из ревности изуродовал девятиклассницу

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения ученицы девятого класса в Ульяновске. Над девушкой издевался молодой человек, сейчас он задержан, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Школьница подверглась нападению накануне, 21 марта. Она пришла в гости к своему парню. В какой-то момент подвыпивший молодой человек стал предъявлять претензии второй половинке и ревновать ее. После он перешел от слов к делу: сначала сломал возлюбленной челюсть, а затем частично обрил ее. Все это злоумышленник сделал, чтобы никто больше не обращал внимания на девятиклассницу.

В итоге избитая школьница попала в больницу, а ее истязатель был задержан стражами порядка. В ходе выяснения обстоятельств случившегося выяснилось, что парень уже отбывал наказание за причинение вреда средней степени тяжести.

Ранее в Башкирии мужчина до смерти избил соседа. Причиной тому послужила последняя сигарета.