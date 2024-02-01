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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 01 февраля 2024, 13:17
1 мин.

Российская домохозяйка едва не сгорела во время приготовления ужина

В Подмосковье женщина получила тяжелые ожоги во время приготовления ужина.
Российская домохозяйка едва не сгорела во время приготовления ужина

© Freepik

В подмосковном Пушкине местная жительница получила тяжелые ожоги во время готовки ужина и попала в больницу. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, женщина захотела приготовить ужин и поставила на плиту сковороду, налив в нее оливковое масло. После этого она решила заняться другими делами. В момент, когда масло достигло точки кипения, домохозяйка зашла на кухню, однако споткнулась и случайно вылила воду из стакана, который держала в руках, прямо на сковородку. В результате кипящее масло попало на части тела россиянки, а также на одежду, которая моментально воспламенилась.

Жительница Пушкина получила тяжелые ожоги, вплоть до III степени. Тяжесть состояния пациентки и развившаяся ожоговая болезнь потребовали госпитализации в отделение реанимации. После того, как состояние женщины стабилизировалось, ей провели ряд операций по удалению отмерших тканей и пересадке кожи.

Суммарно россиянка провела в больнице 50 дней, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве 70-летний местный житель попытался в супермаркете обменять пистолет на бутылку водки.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
ожоги
ужин