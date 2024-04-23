Российская школьница попала в реанимацию из квартиры с антисанитарией

В Санкт-Петербурге школьница, страдающая сахарным диабетом, попала в реанимацию из квартиры по проспекту Энергетиков с антисанитарными условиями. Об этом пишет 78.ru.

По информации источника, девочка находилась дома одна, ее родители в другом городе. В жилище царил бардак. Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Мать школьницы уже смогла приехать в медучреждение, отец остается на вахте. Другие детали в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске 15-летний школьник изрезал ножом двух девушек на вписке. Сейчас потерпевшие находятся в больнице.

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