Отсидевший 17 лет убийца задушил пенсионерку после обсуждения романа Булгакова

Мужчина, убивший трех человек, вышел на свободу и расправился с пенсионеркой после обсуждения романа Булгакова. Подробности сообщает mk.ru.

Первое преступление произошло в 2005 году. Тогда еще 22-летний молодой человек был в гостях у женщины и выпивал спиртное, а после начал оказывать ей знаки внимания. В итоге ее гражданский муж разозлился и напал на соперника с ножом. Парень отобрал оружие, зарезал главу семейства, а после задушил шнуром от утюга женщину и ее 10-летнего сына. Преступника поймали и дали ему 17 лет, которые он провел в тюрьме.

Освободившись, он познакомился с женщиной, которая сидела в сквере и выпивала. Они подружились, так как жили недалеко друг от друга, в какой-то день он пригласил ее на дачу в Новой Москве. Осенью прошлого года они, находясь по пути от дачи, обсудили роман «Мастер и Маргарита», после чего между ними возникла ссора. По словам рецидивиста, 60-летняя пенсионерка обвиняла всех мужчин в неверности, а после хотела наброситься на него с кулаками. 40-летний мужчина не стал мириться с этим и ударил спутницу ребром по горлу, а после задушил шнурком от капюшона.

После того, как он понял, что женщина умерла, он бросил ее тело в снегу и забрал телефон. А после еще некоторое время слал родным сообщениями от ее имени со словами, что якобы она хочет «побыть одна».

Через некоторое время мужчина понял, что труп пенсионерки под снегом будет найден с приходом тепла, поэтому привез на место восемь мешков с землей и насыпал, чтобы создать видимость холма.

Но родные женщины забили тревогу, а следователи смогли расколоть убийцу с помощью полиграфа. Он рассказал, как все произошло на самом деле. Опытные сыщики узнали человека, с которым уже имели дело когда-то.

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